Всемирный совет по золоту отмечает падение спроса на рынке

Эксперты отмечают, что несмотря на наличие интереса на валютном рынке, золото все равно падает в спросе. Так, первые три квартала 2020 года золото покупают на 19% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Указывается, что по состоянию на начало 2020 года спрос на золото был на порядок выше от текущих значений и составлял примерно 2,97 тысячи тонн. В свою очередь, это также несколько меньше от аналогичных результатов прошлого года (на 10%).

На данный момент международные эксперты поясняют такое падение спроса в отношении золота всемирной пандемией коронавируса.

На данный момент больше всего интерес угас к покупке ювелирных украшений — спрос упал на 29%. При этом обратная динамика наблюдается в отношении приобретения слитков и монет — спрос увеличился на 49 процентов. Напомним, что недавно центробанки многих стран прибегли к продаже золота. Такая тенденция наметилась впервые с 2010 года, а воспользоваться этим решили из-за коронавируса и кризиса, который принесла пандемия.

В отчете Всемирного совета по золоту (WGC) сказано, что чистые продажи за 3-й квартал текущего года составили чуть больше 12 тонн слитков. Между тем в 2019 году было куплено более 141 тонны золота. Среди продавцов — Турция, Узбекистан и Россия.