Всемирный экономический форум перенесли на 2022 год

Второй год в связи с пандемией COVID-19 отменяется Всемирный экономический форум (WEF). В 2021 году встреча должна была состояться в Сингапуре в середине августа. Однако по решению комиссию мероприятие было перенесено – предварительно на первое полугодие 2022 года.

«К сожалению, обстоятельства, которые разворачиваются в разных регионах, неопределенные перспективы путешествий, разная скорость развертывания вакцинации и неопределенность относительно новых вариантов коронавируса в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи с лидерами бизнеса, правительств и гражданского общества в запланированном объеме», - говорится в сообщении на сайте WEF.

Мероприятие, в котором принимают участие политики и лидеры бизнеса со всего мира, уже дважды переносился и был перенесен в Сингапур с его обычного места проведения в Давосе, Швейцария. Летняя встреча была запланирована на середину августа.

В воскресенье в Сингапуре зафиксировали 38 новых случаев заражения COVID-19, в понедельник - 21 По данным местного Минздрава, общее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Сингапуре превысило 61 600, летальных случаев - 31.