Всемирный экономический форум перенесли на 2022 год

Второй год в связи с пандемией COVID-19 отменяется Всемирный экономический форум (WEF). В 2021 году встреча должна была состояться в Сингапуре в середине августа. Однако по решению комиссию мероприятие было перенесено – предварительно на первое полугодие 2022 года.
Мероприятие, в котором принимают участие политики и лидеры бизнеса со всего мира, уже дважды переносился и был перенесен в Сингапур с его обычного места проведения в Давосе, Швейцария. Летняя встреча была запланирована на середину августа.
В воскресенье в Сингапуре зафиксировали 38 новых случаев заражения COVID-19, в понедельник - 21 По данным местного Минздрава, общее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Сингапуре превысило 61 600, летальных случаев - 31.
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