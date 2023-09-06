Всемирный банк выделяет Украине $232 млн на восстановление поврежденного жилья после атак рф

Всемирный банк выделил Украине $232 млн помощи для срочного восстановления поврежденного жилья, в результате ракетных атак рф.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Этот новый проект Всемирного банка предусматривает оказание помощи более чем 100 000 семьям в Украине, которые столкнулись с разрушениями своего жилья из-за российской агрессии.
Основной упор в проекте делается на срочный ремонт жилья, позволяя владельцам провести необходимые восстановительные работы, такие как замена разбитых окон и ремонт поврежденных крыш.
Также владельцам многоквартирных домов, которые получили умеренные повреждения и не требуют капитального ремонта, будут предоставлены средства на ремонт.
Вице-президент Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани отметила, что проект HOPE, как его назвали, поможет множеству украинских семей приступить к ремонтным работам над своими домами до прихода зимы. Она также подчеркнула, что этот проект будет способствовать созданию основ для устойчивого, инклюзивного и экологически устойчивого восстановления, что требует времени и поддержки со стороны международного сообщества.
Анализируя последствия войны, эксперты Всемирного банка оценили, что жилой сектор Украины понес ущерб в размере более $50 млрд. Проект HOPE был разработан с целью помочь в восстановлении порядка двух третей поврежденных жилых домов, которые можно подвергнуть ремонту.
Данный проект охватывает приблизительно 98 000 индивидуальных домов и 8000 квартир в 160 многоквартирных жилых домах в пяти различных регионах страны.
Финансирование этой инициативы осуществляется с использованием займа от Международного банка реконструкции и развития в размере $70 млн, поддержанного гарантией от японского правительства, а также гранта на сумму $162,5 млн из Донорского целевого фонда поддержки, восстановления, реформирования Украины.
В долгосрочной перспективе предполагается дополнительное финансирование на сумму до $800 млн от Всемирного банка и его партнеров, включая кредитные гарантии, гранты и другие формы взносов.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Этот новый проект Всемирного банка предусматривает оказание помощи более чем 100 000 семьям в Украине, которые столкнулись с разрушениями своего жилья из-за российской агрессии.
Основной упор в проекте делается на срочный ремонт жилья, позволяя владельцам провести необходимые восстановительные работы, такие как замена разбитых окон и ремонт поврежденных крыш.
Также владельцам многоквартирных домов, которые получили умеренные повреждения и не требуют капитального ремонта, будут предоставлены средства на ремонт.
Вице-президент Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани отметила, что проект HOPE, как его назвали, поможет множеству украинских семей приступить к ремонтным работам над своими домами до прихода зимы. Она также подчеркнула, что этот проект будет способствовать созданию основ для устойчивого, инклюзивного и экологически устойчивого восстановления, что требует времени и поддержки со стороны международного сообщества.
Анализируя последствия войны, эксперты Всемирного банка оценили, что жилой сектор Украины понес ущерб в размере более $50 млрд. Проект HOPE был разработан с целью помочь в восстановлении порядка двух третей поврежденных жилых домов, которые можно подвергнуть ремонту.
Данный проект охватывает приблизительно 98 000 индивидуальных домов и 8000 квартир в 160 многоквартирных жилых домах в пяти различных регионах страны.
Финансирование этой инициативы осуществляется с использованием займа от Международного банка реконструкции и развития в размере $70 млн, поддержанного гарантией от японского правительства, а также гранта на сумму $162,5 млн из Донорского целевого фонда поддержки, восстановления, реформирования Украины.
В долгосрочной перспективе предполагается дополнительное финансирование на сумму до $800 млн от Всемирного банка и его партнеров, включая кредитные гарантии, гранты и другие формы взносов.
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