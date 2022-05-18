Всемирный банк выделит деньги для преодоления кризиса в мире

19:56 18 мая Киев, Украина

Всемирный банк профинансирует мероприятия направленных на борьбу с нехваткой продовольствия во всем мире.

Суммарная поддержка в течение следующих 15 месяцев составит 30 млрд долларов.



Об этом сообщила пресс-служба Всемирного банка.



Этой суммой будут финансироваться проекты в сферах сельского хозяйства, питания, социальной защиты и орошения. В частности, они будут направлены на стимулирование производства продуктов питания и удобрений, улучшение продовольственных систем, содействие расширению торговли и поддержание уязвимых домохозяйств и производителей.



Большая часть ресурсов направляется на Африку и на Ближний Восток, Восточную Европу и Центральную Азию и Южную Азию.



Кроме того, портфель Всемирного банка уже включает невыплаченные остатки в размере 18,7 млрд долларов в продовольственных проектах, поэтому суммарная поддержка в ближайшие 15 месяцев будет достигать 30 млрд долларов.



Финансовая поддержка будет касаться четырех приоритетов: