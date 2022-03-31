Всемирный банк предупредил о росте бедности в мире из-за «спецоперации» в Украине

09:02 31 марта Киев, Украина

Военное вторжение России в Украину грозит серьезными последствиями странам с низким и средним уровнем доходов, что приведет к росту бедности и долговому кризису в десятках государств, пишет Financial Times со ссылкой на Всемирный банк.

Аналитики связывают это с высокими сырьевыми ценами, замедлением роста торговли, ростом процентных ставок и укреплением доллара США.



Резкого роста цен на нефть и пшеницу уже достаточно, чтобы серьезно замедлить экономический рост во многих развивающихся странах, если «спецоперация» не закончится быстро, сказал изданию вице-президент ВБ по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Индермит Гилл.



Особенно подвержены риску, по его словам, импортеры нефти, включая Китай, Индонезию, ЮАР и Турцию.



В прошлом году ВБ предупреждал, что из-за последствий пандемии около 100 млн человек по всему миру окажутся за чертой бедности, которую он определяет как жизнь менее чем на $1,9 в день. Как изменится эта цифра из-за ситуации на Украине, предсказывать пока рано, но она точно вырастет, отметил Гилл.



По его словам, около 40 стран с низким уровнем доходов уже находятся в состоянии долгового кризиса или на грани него из-за пандемии, теперь же «долговые кризисы могут наступить гораздо раньше, и это может нанести большой непоправимый ущерб».



С момента начала «специальной военной операции» России на Украине прошло больше месяца. Главная ее цена — это человеческие жизни, счет которых уже пошел как минимум на тысячи. Но высокую цену заплатит и экономика — и российская, и украинская, и мировая.