Всемирный банк предоставит Украине заем в размере 1,5 млрд долларов

11:56 30 июня Киев, Украина

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа в поддержку политики развития и восстановления в размере 1,5 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

"Этот заем предоставляется под гарантии правительства Японии в рамках Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine) и является неотъемлемой частью пакета международной поддержки, направленной на удовлетворение финансовых потребностей страны в 2023 году", - говорится в сообщении.

Как отметили во Всемирном банке, заем поможет поддержать три ключевых сферы правительственных реформ, направленных на смягчение последствий российского вторжения.

"Во-первых, она поможет в решении нужд недавно обедневших семей и семей переселенцев через оказание поддержки таким домохозяйствам. Во-вторых, она адресует решение вопросов прозрачности и подотчетности расходов государственных расходов. В-третьих, поможет рынкам лучше функционировать как во время, так и после войны", — отмечается в пресс-релизе.

"С февраля 2022 года Всемирный банк постоянно работает с международным донорским сообществом для привлечения экстренного финансирования, которое помогает правительству Украины обеспечивать обучение детей в школах, работу больниц и предоставление ключевых государственных услуг", - заявила вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани.

По ее словам, со своей стороны, Украина продемонстрировала "чрезвычайную устойчивость перед лицом российского вторжения". Во Всемирном банке отметили усилия правительства по осуществлению сложных реформ в разгар войны и учитывая будущее для долгосрочного развития страны.



После вторжения россии в Украину мобилизованная поддержка Всемирного банка позволила правительству Украины предоставлять основные государственные услуги, охватывающие более 13 миллионов украинцев, отметили в финучреждении.