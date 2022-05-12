Всемирный банк поможет Украине деньгами

Всемирный банк будет предоставлять Украине около 200 млн долларов ежемесячно.
Деньги будут направлены на оплату труда государственных служащих и учителей.
Об этом в среду, 11 мая, сообщил заместитель министра финансов Украины Роман Ермолычев
Он отметил, что Министерство финансов постоянно ищет альтернативные источники финансирования для нужд страны, в том же числе и для поддержки образования.
Ззаместитель министра финансов объяснил, что проект предусматривает возмещение расходов госбюджета, осуществленных при оплате труда госслужащих и учителей.
Ермолычев добавил, что сегодня поддержка международных партнеров является важной для Украины, поскольку она способна усилить способность нашего бюджета.
Ермолычев добавил, что сегодня поддержка международных партнеров является важной для Украины, поскольку она способна усилить способность нашего бюджета.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии