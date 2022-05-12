Всемирный банк поможет Украине деньгами

08:33 12 мая Киев, Украина

Всемирный банк будет предоставлять Украине около 200 млн долларов ежемесячно. 

 
Деньги будут направлены на оплату труда государственных служащих и учителей.
 

Об этом в среду, 11 мая, сообщил заместитель министра финансов Украины Роман Ермолычев

Он отметил, что Министерство финансов постоянно ищет альтернативные источники финансирования для нужд страны, в том же числе и для поддержки образования.
 
"Поэтому уже сейчас вместе с другими органами власти готовим совместный со Всемирным банком проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Объем объявленной помощи составит $1,5 млрд", - Роман Ермолычев
 
Ззаместитель министра финансов объяснил, что проект предусматривает возмещение расходов госбюджета, осуществленных при оплате труда госслужащих и учителей.

Ермолычев добавил, что сегодня поддержка международных партнеров является важной для Украины, поскольку она способна усилить способность нашего бюджета.
 
"По данным Государственной казначейской службы Украины, по состоянию на 1 апреля в 1444 местных бюджетах возникли остатки образовательной субвенции в объеме 7,5 млрд грн, а также аккумулировано в 1202 местных бюджетах 242 млн грн субвенции из госбюджета местным бюджетам на предоставление государственной поддержки людям с особыми образовательными потребностями", - отметил Ермолычев.