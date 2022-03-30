Всемирный банк подсчитал потери мира в связи с ухудшением экологии – $2,7 трлн ежегодно

Расчеты Всемирного банка показывают, что мировая экономика теряет миллиарды долларов на уничтожении биоразнообразия по всему миру. Так по подсчетам экспертов, мир теряет около 2,7 триллиона долларов ежегодно до 2030 года. Это напрямую связано с ущербом, который получают рыбные хозяйство и лесозаготавливающая промышленность.

В то же время, отметили в ВБ, имеющиеся экономические прогнозы слишком оптимистичными, ведь они не учитывают потери, которые экология переживает сейчас.

По базовому сценарию мир потеряет около 46 млн гектаров сельхозземель, а запасы рыбы будут продолжать сокращаться. За выполнение так называемого плана 30 * 30, предусматривающий консервацию 30% земель планеты, мировая экономика все равно сократится, но лишь на 0,1%.

При наихудшем сценарии, если мир достигнет критической точки, когда страны не смогут адаптироваться к шоку для экосистем, глобальная экономика будет сокращаться на 2,3% ежегодно.

Для сравнения, в прошлом году мировая экономика сократилась на 3,3% из-за пандемии, худший спад мирного времени со времен Великой депрессии по данным МВФ.

Экономики развивающихся стран, особенно пострадают, поскольку они больше зависят от сырья и товаров и услуг, связанных с экосистемами. Всемирный банк заявил, что в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии реальный ВВП будет сокращаться на 9,7% ежегодно и на 6,5% соответственно.