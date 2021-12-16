Всемирный банк пересмотрел прогноз об экономике Украины

20:00 31 Март Киев, Украина

Всемирный банк опубликовал обширный обзор, где сделал прогноз об экономике стран Европы и Центральной Азии. Согласно отчету, в Украине экономика сможет улучшить свои показатели на 3,8%. Согласно прогнозу 2020 года, эта цифра не превышала 3%.

Положительный прогноз базируется на укреплении внешнего спроса и стабилизации цен на промышленные товары, которые частично компенсируют недавнюю волну пандемии Covid-19.

По данным кредитно-финансового предприятия, восстановление экономики будет умеренным, поскольку существует неопределенность относительно темпов вакцинации украинцев против коронавируса.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал, что экономика Украины может вырасти на 3% в 2021 году. По данным банка, такое могло случиться только благодаря массовой вакцинации украинцев.

Также Украина сможет получить $90 млн кредитных средств от Всемирного банка за иммунизацию граждан против Covid-19. В случае, если 10 млн украинцев из группы риска получат прививки, компенсация составит $30 млн. На такую помощь государство может рассчитывать благодаря реализации проекта Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине.