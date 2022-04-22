Всемирный банк назвал ориентировочную сумму ущерба российской агрессии

Ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в результате вторжения РФ достиг примерно $60 млрд и будет расти по мере продолжения войны.
Об этом 21 апреля заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс на конференции ВБ, сообщило агентство Reuters.
Малпасс заявил о потребности Украины в финансовой помощи. По его словам, предварительная оценка затрат на восстановление ущерба не включает растущие экономические издержки от войны.
"Война все еще продолжается, поэтому эти расходы растут", – сказал Малпасс.
Президент Украины Владимир Зеленский в виртуальном обращении к участникам конференции обозначил затраты страны и потребности в финансировании. По его словам, Украине нужно $7 млрд в месяц, чтобы компенсировать экономические потери.
"И нам потребуются сотни миллиардов долларов, чтобы потом все это восстановить", – сообщил Зеленский.
Он заявил, что мировому сообществу необходимо немедленно исключить РФ из международных финансовых институтов, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд.
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