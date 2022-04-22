Всемирный банк назвал ориентировочную сумму ущерба российской агрессии

13:17 22 апреля Киев, Украина

Ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в результате вторжения РФ достиг примерно $60 млрд и будет расти по мере продолжения войны.

Об этом 21 апреля заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс на конференции ВБ, сообщило агентство Reuters.