Всемирный банк дает Украине крупный заём на соцпомощь украинцам

11:31 13 декабря Киев, Украина

Не секрет, что большинство украинцев и до пандемии едва сводили концы с концами, а теперь, столкнувшись с потерей работы, медицинскими расходами и другими ограничениями, связанными с карантином в стране, они оказались за чертой бедности.

Как сообщила пресс-служба Всемирного банка, он предоставит Украине заём в размере $300 млн по проекту модернизации системы социальной поддержки населения.

"Совет исполнительных директоров ВБ сегодня принял решение о предоставлении Украине займа в $300 млн по проекту модернизации социальной поддержки населения в размере $300 млн для второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии COVID-19, к проекту Модернизация системы социальной поддержки населения", - говорится в сообщении.

Первый транш дополнительного финансирования к данному проекту в размере $150 млн был согласован 30 апреля.

"Дополнительное финансирование укрепит предоставление соцпомощи малообеспеченным семьям через соответствующую госпрограмму соцпомощи, что позволит не допустить попадание 1 млн украинских граждан за черту бедности из-за пандемии COVID-19", - указано в сообщении.

Напомним, 9 декабря Украина взяла в кредит 600 млн евро у Еврокомиссии.