Все зарубежные активы россии оказались под угрозой ареста

После сообщения о том, что США не планируют продлевать генеральную лицензию, которая выводила из-под санкций долларовые платежи по российским внешним госзаймам, у инвесторов не осталось сомнений, что россию ждет дефолт.
Рынок кредитно-дефолтных свопов — инструментов, страхующих от невыплат по долгу, — оценивает такую вероятность почти в 90% против 77% в начале недели. Ближайшие платежи для российского Минфина должны состояться 27 мая — через два дня после истечения американской лицензии.
И хотя сумма платежа составляет лишь $100 млн и не является значительной ни по российским, ни по мировым меркам, последствия могут быть далеко идущими.
Помимо высоких репутационных рисков, которые дефолт несет для страны, пропуск одного платежа может запустить механизм кросс-дефолта по всем остальным обязательствам, отмечает эксперт БКС Дмитрий Бабин.
Рынок кредитно-дефолтных свопов — инструментов, страхующих от невыплат по долгу, — оценивает такую вероятность почти в 90% против 77% в начале недели. Ближайшие платежи для российского Минфина должны состояться 27 мая — через два дня после истечения американской лицензии.
И хотя сумма платежа составляет лишь $100 млн и не является значительной ни по российским, ни по мировым меркам, последствия могут быть далеко идущими.
Помимо высоких репутационных рисков, которые дефолт несет для страны, пропуск одного платежа может запустить механизм кросс-дефолта по всем остальным обязательствам, отмечает эксперт БКС Дмитрий Бабин.
Для них это будет абсолютно новая ситуация.
С конца февраля по начало апреля российский Минфин расплачивался по валютному долгу средствами с замороженных зарубежных счетов. Но в начале апреля США заблокировали такую возможность и потребовали, чтобы в ход шли внутренние долларовые резервы или поступающая в страну валютная выручка.
Около месяца российские чиновники находились в раздумьях, но в начале мая все же выполнили условие: за несколько часов до истечения 30-дневного льготного периода деньги пришли держателям облигаций.
Но теперь администрация Джо Байдена планирует закрыть и эту возможность. Цель — в том, чтобы усилить финансовое давление на Кремльиз-за войны в Украине.
Дефолт россии, «если состоится, будет политическим, а не финансовым, и поэтому никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны», заявил в четверг замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, по долгам «можно и не платить вовсе», а «неистраченные деньги — использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам».
Тим Эш, стратег по развивающимся рынкам Bluebay Asset Management, не согласен с бывшим российским премьером. Дефолт — это «ужасная перспектива для россии и россиян», уверен он.
Около месяца российские чиновники находились в раздумьях, но в начале мая все же выполнили условие: за несколько часов до истечения 30-дневного льготного периода деньги пришли держателям облигаций.
Но теперь администрация Джо Байдена планирует закрыть и эту возможность. Цель — в том, чтобы усилить финансовое давление на Кремльиз-за войны в Украине.
Дефолт россии, «если состоится, будет политическим, а не финансовым, и поэтому никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны», заявил в четверг замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, по долгам «можно и не платить вовсе», а «неистраченные деньги — использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам».
Тим Эш, стратег по развивающимся рынкам Bluebay Asset Management, не согласен с бывшим российским премьером. Дефолт — это «ужасная перспектива для россии и россиян», уверен он.
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