Все зарубежные активы россии оказались под угрозой ареста

11:01 20 мая Киев, Украина





Рынок кредитно-дефолтных свопов — инструментов, страхующих от невыплат по долгу, — оценивает такую вероятность почти в 90% против 77% в начале недели. Ближайшие платежи для российского Минфина должны состояться 27 мая — через два дня после истечения американской лицензии.



И хотя сумма платежа составляет лишь $100 млн и не является значительной ни по российским, ни по мировым меркам, последствия могут быть далеко идущими.



Помимо высоких репутационных рисков, которые дефолт несет для страны, пропуск одного платежа может запустить механизм кросс-дефолта по всем остальным обязательствам, отмечает эксперт БКС Дмитрий Бабин. После сообщения о том, что США не планируют продлевать генеральную лицензию, которая выводила из-под санкций долларовые платежи по российским внешним госзаймам, у инвесторов не осталось сомнений, что россию ждет дефолт Рынок кредитно-дефолтных свопов — инструментов, страхующих от невыплат по долгу, — оценивает такую вероятность почти в 90% против 77% в начале недели. Ближайшие платежи для российского Минфина должны состояться 27 мая — через два дня после истечения американской лицензии.И хотя сумма платежа составляет лишь $100 млн и не является значительной ни по российским, ни по мировым меркам, последствия могут быть далеко идущими.Помимо высоких репутационных рисков, которые дефолт несет для страны, пропуск одного платежа может запустить механизм кросс-дефолта по всем остальным обязательствам, отмечает эксперт БКС Дмитрий Бабин.

«В результате все зарубежные активы государства оказываются под риском конфискации», — предупреждает он. Сумма претензий может составить около $20 млрд — такой объем государственного долга рф в иностранной валюте держат зарубежные инвесторы.

Для них это будет абсолютно новая ситуация.

«Обычно должник просит держателей долга идентифицировать себя, чтобы начать процесс реструктуризации. В этом же случае неясно, не скажет ли россия, что говорить особо не о чем — ведь платежи блокирует Минфин США», — рассуждает Каан Назли, управляющий активами Neuberger Berman.

С конца февраля по начало апреля российский Минфин расплачивался по валютному долгу средствами с замороженных зарубежных счетов. Но в начале апреля США заблокировали такую возможность и потребовали, чтобы в ход шли внутренние долларовые резервы или поступающая в страну валютная выручка.



Около месяца российские чиновники находились в раздумьях, но в начале мая все же выполнили условие: за несколько часов до истечения 30-дневного льготного периода деньги пришли держателям облигаций.



Но теперь администрация Джо Байдена планирует закрыть и эту возможность. Цель — в том, чтобы усилить финансовое давление на Кремльиз-за войны в Украине.



Дефолт россии, «если состоится, будет политическим, а не финансовым, и поэтому никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны», заявил в четверг замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.



По его словам, по долгам «можно и не платить вовсе», а «неистраченные деньги — использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам».



Тим Эш, стратег по развивающимся рынкам Bluebay Asset Management, не согласен с бывшим российским премьером. Дефолт — это «ужасная перспектива для россии и россиян», уверен он.