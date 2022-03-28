Все валюты устремились вниз: курс валют на вечер 29 июня

17:51 29 июня Киев, Украина

К закрытию межбанка валюты дружно просели: доллар упал на 7 копеек на покупке и на продаже, евро потерял 15 копеек на обеих операциях.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,2500−27,2700 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,4792−32,5031 грн/евро, торги по рублю — 0,3769−0,3773 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,13−27,40 гривны. Евро покупают по 32,29 гривны, продают по 32,75 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,02−27,20 гривны, евро — 32,00−32,40 гривны.