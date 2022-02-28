Врачам назначили прибавку за сентябрь - Шмыгаль

14:26 05 Октябрь Киев, Украина

670 млн гривен украинское правительство выделило на повышение зарплат врачам. Выплаты совершаться за сентябрь в половине украинских медучреждений.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба ОПУ 5 октября.

Он подтвердил, что более 670 млн грн уже поступили в медучреждения для выплаты врачам повышенной зарплаты за сентябрь, а договоры с Национальной службой здоровья уже заключили 80% больниц. Сейчас продолжается процесс доукладывания соглашений с другими медучреждениями.

Напомним, на выходных о выплатах надбавок врачам отчитался глава МОЗ Максим Степанов. При этом со следующего года врачам обещают зарплаты до 22-25 тысяч гривен, а медсестрам - 17-18 тысяч. Такие показатели МОЗ заложило в госбюджет-2021.

Сегодня стало известно, что в Украине двое медиков получили группу инвалидности из-за COVID-19.