ВР запретила игорному бизнесу находиться на упрощенной системе налогообложения

Рада наконец-то приняла во втором чтении проект №8079 о запрете вхождения игорного бизнеса на упрощенную систему налогообложения.
Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк на своем Telegram-канале.
По его словам, законопроект №8079 поддержали 303 нардепа.
Законопроект предлагает вернуть ограничения по запрету пребывания на упрощенной системе налогообложения субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей), пари (букмекерское пари, пари тотализатора).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии