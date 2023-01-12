ВР запретила игорному бизнесу находиться на упрощенной системе налогообложения

19:11 12 января Киев, Украина

Рада наконец-то приняла во втором чтении проект №8079 о запрете вхождения игорного бизнеса на упрощенную систему налогообложения.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк на своем Telegram-канале.



По его словам, законопроект №8079 поддержали 303 нардепа.

"В последней редакции он вступил в силу сразу и со следующего дня весь игорный бизнес переходит на полную ставку налогообложения. Так что, ребята из ОП, не затягивайте подписание. Каждый день - это деньги в Бюджет", - добавил Железняк.

Законопроект предлагает вернуть ограничения по запрету пребывания на упрощенной системе налогообложения субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей), пари (букмекерское пари, пари тотализатора).