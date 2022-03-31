ВР приняла закон о помощи безработным в случае пандемии

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который вносит изменения в статью 471 закона "О занятости населения". Он предлагает предоставить финансовую помощь по частичной безработице не только при карантине из-за коронавируса, но и при других "особо опасных инфекционных заболеваниях".

Законопроект поддержали 292 нардепа, один депутат воздержался.



Документ предлагает изменить статью 471 закона "О занятости населения" и предоставить финансовую помощь по частичной безработице не только при карантине из-за коронавируса, но и при других "особо опасных инфекционных заболеваниях".





Законопроект, в случае принятия парламентом, даст право Кабмину определять порядок оказания помощи бизнесменам по частичной безработице для их работников на период карантина, ее размер, сроки предоставления и порядок возврата средств, направленных на финансирование этой помощи.



При этом уточняется, что эту помощь получат только застрахованные работодатели или физические лица – предприниматели (ФЛП). Работодатели могут обратиться за предоставлением помощи в течение 90 дней, сказано в документе Кабмина.