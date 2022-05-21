Впервые за 2021 год в Украине снизилась цена на подсолнечное масло

Согласно данным Госстата, по сравнению с июнем этого года, июльские потребительские цены на подсолнечное масло снизились на 0,34%
Отмечается, что по сравнению с маем текущего года отпускные цены предприятий на масло подсолнечное нерафинированное снизились на 3,1%, рафинированное - на 5,5%. В июле текущего года отпускные цены предприятий снизились (против мая) на масло подсолнечное нерафинированное - на 4,2%, рафинированное - на 9,2%. Против июня текущего года отпускные цены предприятий снизились на масло нерафинированное - на 1,2%, рафинированное - на 4,0%.
Индекс потребительских цен текущего года на масло подсолнечное (к предыдущему месяцу) составил 99,3%. Такая тенденция наблюдается впервые за все 2020/21 маркетинговый год.
Напомним, в Минэкономике обещали к концу августа значительное снижение цен на подсолнечное масло.
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