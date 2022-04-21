Возможные причины падения гривны

На сегодняшний день курс гривны за 1$ составляет 27,22 гривен. Причиной такого понижения могут служить различные факторы, одним из которых выступют слухи о возможной смене главы НБУ Кирилла Шевченко.
Риски, связанные с возможными кадровыми перестановками в НБУ, будут еще больше ограничивать приток капитала в страну или усиливать его отток. Кредиторы очень трепетно относятся к независимости НБУ, поэтому будут следить за развитием ситуации. Нерезиденты продолжают выходить из украинских гособлигаций. Накануне были закрыты позиции в ОВГЗ еще на 370 млн. гривен и таким образом с начала месяца отток составил 2745 млн. гривен. Проведенный во вторник аукцион Минфина подтвердил отсутствие внешнего спроса. Удалось привлечь на внутреннем рынке 7,7 млрд гривен, при том что сегодня необходимо погасить почти 17 млрд. гривен.
Как и предполагалось, разрешение на покупку валюты компаниями и ФОПами без валютной выручки не оказывает пока влияния на динамику рынка. Свободные и оборотные ресурсы под покупку валюты последние не спешат выводить, но в случае разворота рынка и устойчивой девальвации, могут подключиться к покупкам.
Предложение валюты на рынке продолжают удерживать аграрии. Позитивным фактором выступает также тот факт, что в Украине с 21 июля начали вакцинировать от коронавируса всех желающих старше 18 лет.
В ближайшее время гривна с большой вероятностью еще будет падать в зону 27,3 гривен за доллар.
Риски, связанные с возможными кадровыми перестановками в НБУ, будут еще больше ограничивать приток капитала в страну или усиливать его отток. Кредиторы очень трепетно относятся к независимости НБУ, поэтому будут следить за развитием ситуации. Нерезиденты продолжают выходить из украинских гособлигаций. Накануне были закрыты позиции в ОВГЗ еще на 370 млн. гривен и таким образом с начала месяца отток составил 2745 млн. гривен. Проведенный во вторник аукцион Минфина подтвердил отсутствие внешнего спроса. Удалось привлечь на внутреннем рынке 7,7 млрд гривен, при том что сегодня необходимо погасить почти 17 млрд. гривен.
Как и предполагалось, разрешение на покупку валюты компаниями и ФОПами без валютной выручки не оказывает пока влияния на динамику рынка. Свободные и оборотные ресурсы под покупку валюты последние не спешат выводить, но в случае разворота рынка и устойчивой девальвации, могут подключиться к покупкам.
Предложение валюты на рынке продолжают удерживать аграрии. Позитивным фактором выступает также тот факт, что в Украине с 21 июля начали вакцинировать от коронавируса всех желающих старше 18 лет.
В ближайшее время гривна с большой вероятностью еще будет падать в зону 27,3 гривен за доллар.
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