Восстановление инфраструктуры: Украина и ЕИБ подписали меморандум на €840 млн

15:04 21 июня Киев, Украина





В частности, предусмотренные Меморандумом 840 миллионов евро будут направлены на подготовку, оценку, финансирование и реализацию проектов восстановления: Вице премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер подписали Меморандум , предусматривающий выделение 840 миллионов евро на восстановление украинской инфраструктуры .В частности, предусмотренные Меморандумом 840 миллионов евро будут направлены на подготовку, оценку, финансирование и реализацию проектов восстановления:

муниципальной инфраструктуры (школ, больниц и т.п.);

общественных зданий с учетом энергоэффективности;

инфраструктуры водоснабжения и водоотвода;

транспортных сетей и общественного транспорта.

Кроме того, Меморандум предусматривает сотрудничество Украины и ЕИБ по:

использование специального трастового фонда от ЕИБ "EU for Ukraine Fund";

кредитование проектов в Украине при поддержке гарантий Европейского фонда устойчивого развития плюс (EFSD+).

"Мы будем совместно работать над рядом проектов, направленных на восстановление муниципальной и транспортной инфраструктуры, улучшение энергоэффективности и т.д. Мы ценим поддержку, которую Банк уже предоставил украинцам, и благодарим президента ЕИБ Вернера Хойера за сотрудничество и критическую важную роль Банка для устойчивости Украины в условиях войны", - прокомментировал подписание Меморандума Кубраков.

Документ был подписан на полях Ukraine Recovery Conference 2023, которая проходит на этой неделе в Лондоне.