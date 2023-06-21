Восстановление инфраструктуры: Украина и ЕИБ подписали меморандум на €840 млн

Вице премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер подписали Меморандум, предусматривающий выделение 840 миллионов евро на восстановление украинской инфраструктуры .
В частности, предусмотренные Меморандумом 840 миллионов евро будут направлены на подготовку, оценку, финансирование и реализацию проектов восстановления:
В частности, предусмотренные Меморандумом 840 миллионов евро будут направлены на подготовку, оценку, финансирование и реализацию проектов восстановления:
- муниципальной инфраструктуры (школ, больниц и т.п.);
- общественных зданий с учетом энергоэффективности;
- инфраструктуры водоснабжения и водоотвода;
- транспортных сетей и общественного транспорта.
Кроме того, Меморандум предусматривает сотрудничество Украины и ЕИБ по:
- использование специального трастового фонда от ЕИБ "EU for Ukraine Fund";
- кредитование проектов в Украине при поддержке гарантий Европейского фонда устойчивого развития плюс (EFSD+).
Документ был подписан на полях Ukraine Recovery Conference 2023, которая проходит на этой неделе в Лондоне.
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