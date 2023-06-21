Восстановление инфраструктуры: Украина и ЕИБ подписали меморандум на €840 млн

15:04 21 июня Киев, Украина

Вице премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер подписали Меморандум, предусматривающий выделение 840 миллионов евро на восстановление украинской инфраструктуры .

В частности, предусмотренные Меморандумом 840 миллионов евро будут направлены на подготовку, оценку, финансирование и реализацию проектов восстановления:
  • муниципальной инфраструктуры (школ, больниц и т.п.);
  • общественных зданий с учетом энергоэффективности;
  • инфраструктуры водоснабжения и водоотвода;
  • транспортных сетей и общественного транспорта.
Кроме того, Меморандум предусматривает сотрудничество Украины и ЕИБ по:
  • использование специального трастового фонда от ЕИБ "EU for Ukraine Fund";
  • кредитование проектов в Украине при поддержке гарантий Европейского фонда устойчивого развития плюс (EFSD+).
"Мы будем совместно работать над рядом проектов, направленных на восстановление муниципальной и транспортной инфраструктуры, улучшение энергоэффективности и т.д. Мы ценим поддержку, которую Банк уже предоставил украинцам, и благодарим президента ЕИБ Вернера Хойера за сотрудничество и критическую важную роль Банка для устойчивости Украины в условиях войны", - прокомментировал подписание Меморандума Кубраков.
 
Документ был подписан на полях Ukraine Recovery Conference 2023, которая проходит на этой неделе в Лондоне.