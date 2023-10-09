Восстановление энергосетей: новая гуманитарная помощь от Азербайджана

С начала полномасштабного вторжения Азербайджан предоставил 10 грузов гуманитарной помощи по восстановлению энергосистемы. До конца 2023 года ожидается новая партия помощи для восстановления распределительных сетей.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
Сообщается также, что Министр энергетики Украины Герман Галущенко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Сеймур Мардалиев обсудили сотрудничество в нефтегазовой отрасли, в частности вопросам хранения и транзита ресурсов.
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