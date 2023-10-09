Восстановление энергосетей: новая гуманитарная помощь от Азербайджана

18:36 09 октября Киев, Украина

С начала полномасштабного вторжения Азербайджан предоставил 10 грузов гуманитарной помощи по восстановлению энергосистемы. До конца 2023 года ожидается новая партия помощи для восстановления распределительных сетей.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

"С начала полномасштабного вторжения россии Украина получила из Азербайджана 10 грузов гуманитарной помощи для энергосектора, в составе которой 50 резервных электростанций и 45 силовых трансформаторов. До конца 2023 года ожидается также поступление следующей крупной партии нового оборудования для восстановления распределительных сетей", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что Министр энергетики Украины Герман Галущенко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Сеймур Мардалиев обсудили сотрудничество в нефтегазовой отрасли, в частности вопросам хранения и транзита ресурсов.