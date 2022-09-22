Восстановление мировой экономики от последствий пандемии COVID-19, - заявление лидеров G20

Последствия пандемии нанесли огромный ущерб мировой экономике, по истечении времени она начала восстанавливаться, но все же есть вероятность того, что новый штамм COVID-19 принесет новые экономические потери во всем Мире. Информация взята из саммита лидеров стран G20.
"В 2021 году мировая экономика относительно быстро вернула свои позиции, на такой положительный результат безусловно повлияло введение вакцинации по всему Миру", — отмечается в документе.
Также всем понятно, что экономика восстанавливается в каждой стране по разному, где-то эти процессы проходят быстро, а в некоторых странах с этим большие проблемы. Политические лидеры прогнозируют "Восстановление экономики может оказаться под угрозой в случае распространения новых вариантов COVID-19, а также - из-за медленного течения процессов вакцинации в мире".
Лидеры G20 заявляют о своем желании и дальше проявлять высокую эффективность в борьбе с последствиями пандемии.
"В 2021 году мировая экономика относительно быстро вернула свои позиции, на такой положительный результат безусловно повлияло введение вакцинации по всему Миру", — отмечается в документе.
Также всем понятно, что экономика восстанавливается в каждой стране по разному, где-то эти процессы проходят быстро, а в некоторых странах с этим большие проблемы. Политические лидеры прогнозируют "Восстановление экономики может оказаться под угрозой в случае распространения новых вариантов COVID-19, а также - из-за медленного течения процессов вакцинации в мире".
Лидеры G20 заявляют о своем желании и дальше проявлять высокую эффективность в борьбе с последствиями пандемии.
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