Восемь украинских продуктов могут получить географические указания

15:42 23 июля Киев, Украина

Минэкономики поможет ряду украинских продуктов попасть в европейский реестр продуктов с защищенным географическим указанием.

Об этом сообщает Министерство экономики.



Замминистра экономики Украины Ирина Новикова говорит, что в стране немало уникальных продуктов в нишевом сегменте рынка с дополнительной рыночной стоимостью. Также она проинформировала, что для включения в европейский реестр географических указаний были направлены документы о таких аутентичных украинских товарах, как "Гуцульская коровья брындза", "Гуцульская овечья брындзя" и "Мелитопольская черешня", рассматриваются и другие товары, подлежащие правовой охране.



Новикова отметила, что продукты с подтвержденным географическим происхождением считаются национальным достоянием в странах ЕС, и Украина ведет серьезную работу над тем, чтобы местные продукты с географическим указанием получили признание ЕС, а наши производители развивали крафтовое производство.



Рассмотрены и согласованы следующие товары-претенденты на статус защищенных как географические указания:



"ДОЛИНА ФРУМУШИКА" (для белого, красного и розового вин, которые производят исключительно из винограда в пределах географического района "Долина Фрумушика", в юго-западной части Одесской области);



"ХЕРСОНСКИЙ АРБУЗ" (селекционные достижения + климатические условия Херсонского региона позволили получать плоды с высокой урожайностью и уникальными вкусовыми качествами);

"ПРИДУНАЙСКАЯ БЕССАРАБИЯ" (игристые вина из винограда, определенного по соответствующим сортам с происхождением не менее 85% из этого географического места);



"ЯЛПУГ" (название места происхождения вокруг озера Ялпуг, лиманного типа, территория производства вин в юго-западной части Болградского района Одесской области);



"МЕД ЗАКАРПАТЬЯ/ЗАКАРПАТСКИЙ МЕД" (падевый или полифлорный мед, который формируется благодаря специфической медоносной флоре Закарпатского региона. Несколько видов меда: весенний (мед из черники (яфин-мед) и майский сбор), летний (закарпатский летний сбор, высокогорный сбор, мед из горной малины, мед иван-чая), осенний мед (лесной мед и мед горца сахалинского, другое название: мед Вейриха).





"МЯСО БАРАНИНЫ ФРУМУШИКА/БАРАНИНА ФРУМУШИКА" (географическое указание для мяса баранины Фрумушика, репутация уникального мяса, полученного из отдельных пород овец на территории Тарутинских степей. Не менее 60% кормов – трава или сено из данного же географического района.

"ЗАКАРПАТЬЕ/ЗАКАРПАТСКОЕ ВИНО" (географическое указание для тихого вина из отдельных сортов винограда, выращенных на территории определенного географического района. Подразумеваются: склоны Карпатских гор Закарпатской области, Береговский, Ужгородский, Хустский и Мукачевский районы);

"АША-АБАГА" (географическое указание для вина тихого и игристого. Продукт производится из сырья, не менее 85% выращенного на определенной территории вокруг села Шабо Белгород-Днестровского района вдоль правого берега Днестровского лимана).

В сообщении указано, что после согласования спецификаций следующим шагом станет регистрация географических указаний на национальном уровне.