Волынская область планирует потратить 174 млн гривен на ремонт дороги госзначения

Служба автомобильных дорог в Волынской области объявила торги на текущий средний ремонт автомобильной дороги государственного значения Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Владимир – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин – Кременец – /М-06/ на участках, расположенных на Волыни .
Торги продолжаются на сайте государственных закупок. Тендерные предложения от участников будут приниматься до 12 февраля, аукцион начнется 21 марта.
Ожидаемая стоимость ремонта составляет 174,5 миллиона гривен. Его будут осуществлять на отрезках дороги 50,84-185,6 км (отдельными участками) и 50,84-60,84 км.
Согласно техническому заданию, на дороге удалят деревья, укрепят обочину, устроят основной проезд с асфальтобетона, съезды с дороги, обустроят остановки, установят дорожные знаки и столбики, нанесут зебру и проведут наружное освещение.
Текущий средний ремонт должен быть завершен до 31 декабря 2022 года.
Отметим, как рассказывал руководитель Службы автомобильных дорог в Волынской области Анатолий Посполитак, в этом году на трассе Т-03-02 отремонтировать дорогу от Любомля до Ивы.
В прошлом году территориальные дороги, по которым отдыхающие обычно ездили к озерам на Шаччине, в частности Т-03-01, Т-03-02 и Т-03-06, впервые за полвека капитально отремонтировали. В результате на Волыни обустроили 83,6 километра дорог с верхним слоем нового покрытия и 1,9 километра с выравнивающим слоем.
Восстановили 57,4 километра территориальной дороги Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Владимир – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин – /М-06/: 45,5 километра участка Песча – Любомль; 10 километров участка Селец – Маркостав; 1,9 километра на участке, который совмещается с улицей Зимновска во Владимире.
Еще отремонтировано 22,5 км Т-03-06 /Т-03-02/ – Шацк – Вилица – Припять – Любохины – /Т-03-08/. Но восстановлено 5,6 километра на участке Пульмо – урочище Гряда трассы Т-03-01 Залесье – /Т-03-02/.
Торги продолжаются на сайте государственных закупок. Тендерные предложения от участников будут приниматься до 12 февраля, аукцион начнется 21 марта.
Ожидаемая стоимость ремонта составляет 174,5 миллиона гривен. Его будут осуществлять на отрезках дороги 50,84-185,6 км (отдельными участками) и 50,84-60,84 км.
Согласно техническому заданию, на дороге удалят деревья, укрепят обочину, устроят основной проезд с асфальтобетона, съезды с дороги, обустроят остановки, установят дорожные знаки и столбики, нанесут зебру и проведут наружное освещение.
Текущий средний ремонт должен быть завершен до 31 декабря 2022 года.
Отметим, как рассказывал руководитель Службы автомобильных дорог в Волынской области Анатолий Посполитак, в этом году на трассе Т-03-02 отремонтировать дорогу от Любомля до Ивы.
В прошлом году территориальные дороги, по которым отдыхающие обычно ездили к озерам на Шаччине, в частности Т-03-01, Т-03-02 и Т-03-06, впервые за полвека капитально отремонтировали. В результате на Волыни обустроили 83,6 километра дорог с верхним слоем нового покрытия и 1,9 километра с выравнивающим слоем.
Восстановили 57,4 километра территориальной дороги Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Владимир – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин – /М-06/: 45,5 километра участка Песча – Любомль; 10 километров участка Селец – Маркостав; 1,9 километра на участке, который совмещается с улицей Зимновска во Владимире.
Еще отремонтировано 22,5 км Т-03-06 /Т-03-02/ – Шацк – Вилица – Припять – Любохины – /Т-03-08/. Но восстановлено 5,6 километра на участке Пульмо – урочище Гряда трассы Т-03-01 Залесье – /Т-03-02/.
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