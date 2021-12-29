Волынь: в 2021 поступления в бюджет от экологического налога составили почти 18 млн гривен

16:01 29 Декабрь Киев, Украина

На охрану окружающей среды по итогам одиннадцати месяцев 2021 волынские плательщики в бюджеты всех уровней направили 17,9 миллиона гривен экологического налога.

Об этом сообщают волынские налоговики.

В частности, в общий фонд за это время поступило почти 11,5 миллиона гривен экологического налога, в спецфонд – 6,4 миллиона гривен экологического налога. Рост поступлений экологического налога в общий фонд составил 13,7 процента, в спецфонд – 10,7 процента.

Хозяйствующие субъекты, деятельность которых причиняет вред окружающей среде, обязаны зарегистрироваться плательщиками экологического налога.

В частности, плательщиками экологического налога должны зарегистрироваться все субъекты хозяйствования, которые производят выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы в водные объекты и размещают отходы в специально отведенных местах.

Сейчас государство предоставляет право каждому, кто получал доходы без надлежащего налогообложения, задекларировать приобретенные активы.

Одноразовое добровольное декларирование – это возможность законно и цивилизованно легализовать средства и имущество, скрытые от налогообложения. Граждане, задекларирующие свои активы и уплатившие сбор с единовременного добровольного декларирования, освобождаются от уголовной, административной и финансовой ответственности за неуплату налогов.