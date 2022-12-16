Волна мигрантов из Украины положительно повлияет на экономики европейских стран – исследование НБУ

18:11 16 декабря Киев, Украина

В долгосрочной перспективе волна мигрантов из Украины окажет положительное влияние на экономики европейских стран благодаря активной интеграции украинцев в рынок труда и общество.





Так, из-за войны в Украине и глобальной инфляции потребление в ЕС могло сократиться на 1,1%, однако расходы вынужденных украинских переселенцев поддерживают потребление в европейских странах, говорится в исследовании Нацбанка.



Некоторые экономисты констатируют значительное влияние украинцев на розничные продажи. К примеру, благодаря волне миграции из Украины произошел кратковременный всплеск розничной торговли и частного потребления в Польше и Эстонии. Об этом сообщают в НБУ.Так, из-за войны в Украине и глобальной инфляции потребление в ЕС могло сократиться на 1,1%, однако расходы вынужденных украинских переселенцев поддерживают потребление в европейских странах, говорится в исследовании Нацбанка.Некоторые экономисты констатируют значительное влияние украинцев на розничные продажи. К примеру, благодаря волне миграции из Украины произошел кратковременный всплеск розничной торговли и частного потребления в Польше и Эстонии. В то же время, уже с июня их объемы вернулись на довоенный уровень.

Сколько потратили украинцы за границей



В целом с марта по октябрь (за восемь месяцев) украинцы, по подсчетам НБУ, потратили за границей более $15 миллиардов.



Значительная часть этой суммы – средства, которые переселенцы снимают со своих украинских банковских карт. В октябре их объем составил около $1 миллиарда, а в первые месяцы полномасштабного вторжения – $2 миллиарда.



Больше всего украинцы тратили в Германии, Польше, Словакии и Румынии. Эти средства стали ощутимым вкладом в национальные экономики стран ЕС, отметил глава НБУ Андрей Пышный.



Украинцы заплатили больше налогов, чем им оказали помощь

Весной и летом украинцы за рубежом в большинстве своем тратили свои сбережения и средства, которые им переводили из Украины. Однако с осени они стали активнее приобщаться к рынку труда в ЕС и тратить больше трудовых доходов.



Например, с 24 февраля украинцы в Польше заплатили 10 миллиардов злотых (около $2,4 миллиарда) налогов – эта сумма превышает объемы социальной помощи, предоставленной Польшей переселенцам.

«Результаты исследования еще раз доказывают, что украинцы не привыкли сидеть сложа руки и активно интегрируются в рынок труда. В частности, прибегают к предпринимательству в странах своего вынужденного пребывания. Для Европы такие мигранты – скорее находка и достижение, для нас – колоссальная потеря», – комментирует Пышный.

Сколько ЕС тратит на переселенцев

/>В то же время, волна мигрантов, несмотря на положительный эффект, создала определенные вызовы для европейских экономик. Да, расходы украинских переселенцев поддержали потребление, но в то же время были дополнительным фактором высоких темпов инфляции в ЕС, которая в 2022-м достигла рекордных значений за десятилетия из-за роста цен на энергоносители.



Если две трети зарегистрированных украинцев за рубежом будут в дальнейшем нуждаться в поддержке, ЕС будет тратить на них от 26,4 до 73,3 миллиарда евро в год. В то же время, благодаря тому, что украинцы усиливают рынок труда ЕС, в среднесрочной перспективе эффект от волны переселенцев для бюджетов европейских стран будет «положительным», говорят в НБУ.