Война в Украине может спровоцировать рост цен на топливо

Вторжение России в Украину, вероятно, вызовет нестабильность на энергетическом рынке, что может привести к значительному увеличению стоимости как бензина, так и природный газ.
Поскольку Россия является одним из крупнейших в мире производителей нефти и природного газа, последствия военных действий или ответ на международные санкции, могут оказать серьезное влияние на цены на энергоносители.
Мировые цены на нефть чрезвычайно чувствительны к перебоям в поставках, считает Эд Хирс, научный сотрудник Хьюстонского университета по энергетике.
Поскольку Россия является одним из крупнейших в мире производителей нефти и природного газа, последствия военных действий или ответ на международные санкции, могут оказать серьезное влияние на цены на энергоносители.
Мировые цены на нефть чрезвычайно чувствительны к перебоям в поставках, считает Эд Хирс, научный сотрудник Хьюстонского университета по энергетике.
По мере роста напряженности в Украине за последние несколько месяцев цены на нефть, в частности, отреагировали на широко распространенную неопределенность резким ростом. Во вторник цена на нефть марки Brent, которая обычно используется в качестве эталона, была выше 96 долларов за баррель по сравнению с 70 долларами в начале декабря.
В результате пандемии коронавируса энергетические рынки уже были значительно нарушены, еще до того, как в прошлом году Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
На ранних этапах пандемии мировой спрос на нефть и газ резко упал, поскольку из-за ограничений люди не могли водить машину и пользоваться общественным транспортом. В какой-то момент в апреле 2020 года был такой избыток предложения, что цена на нефть упала до отрицательной территории, а это означало, что производителям приходилось платить покупателям за то, чтобы у них не было поставок.
Одним из последствий стало значительное снижение производства, поскольку многие дорогостоящие операции по добыче стали экономически нецелесообразными и были остановлены.
По словам Грегори Аптона, доцента-исследователя Центра энергетических исследований Университета штата Луизиана, спрос в значительной степени восстановился. Однако Аптон сказал, что добыча нефти остается немного ниже допандемического уровня, что усилило повышательное давление на цены.
Если поставки российской нефти и газа будут значительно сокращены в результате войны в Украине, это побудит производителей нефти возобновить работу некоторых производственных объектов, которые были закрыты во время пандемии.
В результате пандемии коронавируса энергетические рынки уже были значительно нарушены, еще до того, как в прошлом году Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
На ранних этапах пандемии мировой спрос на нефть и газ резко упал, поскольку из-за ограничений люди не могли водить машину и пользоваться общественным транспортом. В какой-то момент в апреле 2020 года был такой избыток предложения, что цена на нефть упала до отрицательной территории, а это означало, что производителям приходилось платить покупателям за то, чтобы у них не было поставок.
Одним из последствий стало значительное снижение производства, поскольку многие дорогостоящие операции по добыче стали экономически нецелесообразными и были остановлены.
По словам Грегори Аптона, доцента-исследователя Центра энергетических исследований Университета штата Луизиана, спрос в значительной степени восстановился. Однако Аптон сказал, что добыча нефти остается немного ниже допандемического уровня, что усилило повышательное давление на цены.
Если поставки российской нефти и газа будут значительно сокращены в результате войны в Украине, это побудит производителей нефти возобновить работу некоторых производственных объектов, которые были закрыты во время пандемии.
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