Война в Украине может спровоцировать рост цен на топливо

17:03 23 Февраль Киев, Украина





Поскольку Россия является одним из крупнейших в мире производителей нефти и природного газа, последствия военных действий или ответ на международные санкции, могут оказать серьезное влияние на



Мировые цены на Вторжение России в Украину, вероятно, вызовет нестабильность на энергетическом рынке, что может привести к значительному увеличению стоимости как бензина, так и природный газ.Поскольку Россия является одним из крупнейших в мире производителей нефти и природного газа, последствия военных действий или ответ на международные санкции, могут оказать серьезное влияние на цены на энергоносители.Мировые цены на нефть чрезвычайно чувствительны к перебоям в поставках, считает Эд Хирс, научный сотрудник Хьюстонского университета по энергетике.

«Россия экспортирует около четырех с половиной миллионов баррелей (нефти) в день, на мировом рынке это примерно 100 миллионов баррелей в день», — сказал Хирс. «Если миллион баррелей будет отложен из-за военных действий, или из-за санкций, прекративших поставки, или произойдет катастрофа с российскими нефтяными месторождениями в ходе войны... мы ожидаем, что цены на нефть вырастут на 20% до 25%. %. Это будет означать, что розничная цена бензина вырастет на 50 центов до 75 центов за галлон».

По мере роста напряженности в Украине за последние несколько месяцев цены на нефть, в частности, отреагировали на широко распространенную неопределенность резким ростом. Во вторник цена на нефть марки Brent, которая обычно используется в качестве эталона, была выше 96 долларов за баррель по сравнению с 70 долларами в начале декабря.



В результате пандемии коронавируса энергетические рынки уже были значительно нарушены, еще до того, как в прошлом году Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.



На ранних этапах пандемии мировой спрос на нефть и газ резко упал, поскольку из-за ограничений люди не могли водить машину и пользоваться общественным транспортом. В какой-то момент в апреле 2020 года был такой избыток предложения, что цена на нефть упала до отрицательной территории, а это означало, что производителям приходилось платить покупателям за то, чтобы у них не было поставок.



Одним из последствий стало значительное снижение производства, поскольку многие дорогостоящие операции по добыче стали экономически нецелесообразными и были остановлены.



По словам Грегори Аптона, доцента-исследователя Центра энергетических исследований Университета штата Луизиана, спрос в значительной степени восстановился. Однако Аптон сказал, что добыча нефти остается немного ниже допандемического уровня, что усилило повышательное давление на цены.



Если поставки российской нефти и газа будут значительно сокращены в результате войны в Украине, это побудит производителей нефти возобновить работу некоторых производственных объектов, которые были закрыты во время пандемии.