Война нанесла ущерб Украине на треть национального ВВП. Последующие потери экономики от войны ожидаются на уровне 33-35% валового внутреннего продукта Украины.
Об этом на брифинге сообщил министр финансов Сергей Марченко.
Об этом на брифинге сообщил министр финансов Сергей Марченко.
Он добавил, что потери ВВП в номинальной стоимости на 2022 год составят более триллиона гривен. По итогам трех кварталов 2022 падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%.
Марченко отметил, что дефицит бюджета 2022 года — выше дефицита 2023 года, ведь "этот год значительно сложнее следующего".
Министр добавил, что почти половина украинского бюджета будет финансироваться посредством внешнего финансирования.
Отдельно Марченко отметил, что почти половина бюджета направляется на сектор обороны, а именно 1141 млрд грн.
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