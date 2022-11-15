17:44 14 ноября Киев, Украина





Об этом на брифинге сообщил министр финансов Война нанесла ущерб Украине на треть национального ВВП . Последующие потери экономики от войны ожидаются на уровне 33-35% валового внутреннего продукта Украины.Об этом на брифинге сообщил министр финансов Сергей Марченко

"Наши оценки совпадают с оценками наших международных партнеров, ориентировочно потери ВВП будут 33-35%", - сказал Марченко.

Он добавил, что потери ВВП в номинальной стоимости на 2022 год составят более триллиона гривен. По итогам трех кварталов 2022 падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%.



Марченко отметил, что дефицит бюджета 2022 года — выше дефицита 2023 года, ведь "этот год значительно сложнее следующего".



Министр добавил, что почти половина украинского бюджета будет финансироваться посредством внешнего финансирования.

"Прогнозируемость и ритмичность поступлений - это наиболее сложная часть в переговорах с внешними партнерами. Не все средства пришли в договоренные сроки, не все договоренности выполняются. В следующем году мы получим определенную предсказуемость. Решение по прогнозируемости будет решено", - сказал министр.

Отдельно Марченко отметил, что почти половина бюджета направляется на сектор обороны, а именно 1141 млрд грн.