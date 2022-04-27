Война кардинально изменила порядок цен на рынке аренды жилья

Полномасштабное военное вторжение России на территорию Украины изменило порядок цен на столичном рынке аренды жилья.
И даже после окончания войны цены нескоро вернуться к довоенному уровню.
Об этом заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита.
Как отметил Пита спрос на аренду жилья в Киеве повышается, однако до уровня начала февраля 2022-го еще очень далеко.
Первый месяц войны многие арендодатели предлагали своим квартирантам или высокие скидки, или же вообще не брали деньги за аренду.
Пита отмечает, что даже после того, как закончится война, цены еще очень долго будут двигаться к довоенному уровню.
По экспертным оценкам цены на аренду жилья снизились как минимум на 50%.
Средняя цена на однокомнатную квартиру в спальном районе Киева держится в районе 5 тысяч гривень в месяц. В зависимости от района, близости к метро и инфраструктуры цена может колебаться, но не существенно.
Однако, не все арендодатели готовы кардинально снижать цены и просто выжидают. Можно найти объявления о сдаче квартир с довоенными расценками, однако, по мнению экспертов, без существенной скидки шансов сдать квартиру у арендодателей практически нет.
Средняя цена на однокомнатную квартиру в спальном районе Киева держится в районе 5 тысяч гривень в месяц. В зависимости от района, близости к метро и инфраструктуры цена может колебаться, но не существенно.
Однако, не все арендодатели готовы кардинально снижать цены и просто выжидают. Можно найти объявления о сдаче квартир с довоенными расценками, однако, по мнению экспертов, без существенной скидки шансов сдать квартиру у арендодателей практически нет.
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