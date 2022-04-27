Война кардинально изменила порядок цен на рынке аренды жилья

10:47 27 апреля Киев, Украина

Полномасштабное военное вторжение России на территорию Украины изменило порядок цен на столичном рынке аренды жилья.

И даже после окончания войны цены нескоро вернуться к довоенному уровню.



Об этом заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита.



Как отметил Пита спрос на аренду жилья в Киеве повышается, однако до уровня начала февраля 2022-го еще очень далеко.

"Последний месяц начали появляться предложения об аренде во всех сегментах. Разные варианты можно увидеть. Предложения точно есть, вот только спрос не такой активный", – говорит Пита.

Первый месяц войны многие арендодатели предлагали своим квартирантам или высокие скидки, или же вообще не брали деньги за аренду.

Пита отмечает, что даже после того, как закончится война, цены еще очень долго будут двигаться к довоенному уровню.

"Если человек будет арендовать квартиру за 6-7 тыс. грн в месяц, где он потом возьмет деньги, чтобы резко перейти на 10-12 тыс. грн?", – говорит Пита.