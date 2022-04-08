Военным-пенсионерам повысят выплаты - Шмыгаль

Премьер-министр Украины рассказал о решении правительства поднять выплаты военнослужащим. Денис Шмыгаль заметил, что речь идет о тех офицерах, которые находятся на заслуженной пенсии.

«Предполагается, что с 1 июля будет установлена ежемесячная доплата в сумме 2 тыс. грн для почти 400 тыс. военнослужащих-пенсионеров. Минимальная пенсионная выплата будет установлена на уровне 3854 грн», - замечает глава Кабмина.

Кроме того, должны повысить выплаты и участникам боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тыс. человек будут получать почти на 700 грн больше. Вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован с 2017 года, когда внесли изменения в закон об индексации денежных доходов населения.

Поэтому пенсии, назначенные сегодня и до 2018 года, отличаются почти вдвое. Решение, которое разработало Министерство социальной политики, должно уменьшить имеющиеся диспропорции.

Еще в июне в Минсоцполитики, Минобороны и МВД на рассмотрении было четыре варианта повышения пенсий для военнослужащих.