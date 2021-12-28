Военным подняли пенсию на 67 грн, а судьям - на 9 тысяч гривен

Пенсионный фонд Украины обнародовал информацию о пенсионных надбавках. Так, пенсионная реформа подразумевает индексацию различным категориям населения. В 2021 году судьям увеличили пенсию на 9 тысяч гривен, а военным – на 67 гривен.

В Украине сейчас самые большие пенсионные начисления получают судьи — на уровне в 67,9 тысячи гривен.

При этом иронично, что украинские военные получают сейчас пенсию на уровне в 5,5 тысячи гривен. То есть в денежном соотношении — это почти что в 12 раз меньше от пенсий судей.

Всего на момент 1 января текущего года в Украине перечисляют пенсии 11,1 млн человек. Средний уровень выплат находится на отметке в 3507,51 гривен.