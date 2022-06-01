Военный бюджет Украины составил 206 миллиарда гривен - Минфин

17:19 01 июня Киев, Украина

За меясяц войны Украина израсходывала более 200 миллиардов гривен.





За апрель военный бюджет составил 206 миллиарда. Сюда входят выплаты на переселенцев, армию и т.д.



В частности, на ВПЛ и продовольственные программы потрачено около 14-15



Расходы на соцзащиту - это 34 млрд грн, на образование и медицину – 31 млрд грн, зарплата в бюджетной сфере – 5 млрд грн. Об этом рассказал глава Минфина Сергей Марченко в интервью.За апрель военный бюджет составил 206 миллиарда. Сюда входят выплаты на переселенцев, армию и т.д.В частности, на ВПЛ и продовольственные программы потрачено около 14-15 млрд грн . В мае ожидается рост этих трат до 16-17 млрд грн.Расходы на соцзащиту - это 34 млрд грн, на образование и медицину – 31 млрд грн, зарплата в бюджетной сфере – 5 млрд грн.

"Конечно, львиная доля средств направляется в армию. Вообще, военный бюджет составляет три четверти всего бюджета Украины, так что и расходы осуществляем примерно в таком объеме", – сообщил министр.



Согласно данным Минфина, в марте международная поддержка Украины составила $3 млрд, в апреле – $1,7 млрд, а в мае - около $2 млрд при необходимых $5 млрд ежемесячно. В июне ожидается поступление более $4,8 млрд.