Военные пенсии: будет ли перерасчет выплат

Военнослужащие Украины давно не получали дополнительных перерасчетов пенсионного обеспечения. В связи с этим депутаты Верховной Рады приняли решение рассмотреть законопроект осуществляющий такой перерасчет.

Известно, что документ разработан Министерством социальной политики, имеет целью совершенствование пенсионного законодательства. В частности, определить 1 марта, как дату проведения процесса ежегодной индексации пенсий и осуществлять ее военнослужащим и госслужащим. Кроме того, все это на общих условиях.

Следует отметить, что в случае принятия проекта закона, он начнет действовать с 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Украине увеличились выплаты для военных в связи с повышением уровня минимальной заработной платы, а также прожиточного минимума. Новые изменения вступили в силу от 1 января 2020 года. На данный момент сумма выплат военным зависит от воинского звания того или иного солдата, а также от уровня прожиточного минимума в Украине.