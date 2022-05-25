Военнослужащим будут выплачивать от 18 до 22 тысяч гривен

В Украине приняли закон об единоразовой помощи военнослужащим после заключения контракта с Военными Силами Украины. Согласно постановлению с 01 января 2021 года пособие будет выплачиваться рядовому и офицерскому составу.

В следующем году сумма пособия составит от 18 160 грн, которые будет получать рядовой состав, до 22,7 тыс. грн, которые будут выплачивать офицерам. Также в ведомстве напомнили и о том, что это пособие не будет выплачиваться военнослужащим, которые уже служили по контракту, были уволены или уволились по собственному желанию, и пришли служить в ВСУ снова.

По оценке авторов законопроекта, на финансирование необходимо дополнительно 14,8 млрд грн. Согласно расчетам Министерства социальной политики, дополнительные расходы составят 2 млрд грн в месяц. Инициаторы законопроекта не представили предложений о необходимых изменениях в проекте бюджета 2021 года, которые позволили бы найти нужное финансирование. Кабинет Министров не поддержал изменения, в частности против выступили Минфин и Минсоцполитики.