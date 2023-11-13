Военная поддержка Украины от ЕС достигла рекордных 27 миллиардов евро
11:59 13 ноября Киев, Украина
Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что военная поддержка Украины со стороны ЕС достигла 27 миллиардов евро.
Об этом Жозеп Боррель сказал на пресс-конференции перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС.
"Наша поддержка (Украина — ред.) — растет. Я могу сказать вам, что она достигла уровня 27 миллиардов на военную поддержку. Это самый высокий показатель, который когда-либо достигался. Мы продолжаем тренировать украинских солдат. Мы продолжаем поддерживать Украину",
— сказал Боррель.
По его словам, события на Ближнем Востоке и война рф против Украины — "различные по своей природе конфликты".
"В любом случае, можно ли сравнивать случившееся в Украине с тем, что произошло в Газе? Но очевидно, что нужно очень внимательно относиться к восприятию мира и избегать обвинений в двойных стандартах", — сказал Боррель.
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