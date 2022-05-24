Во всем мире кардинально изменятся банковские карты

17:48 18 августа Киев, Украина

Платежная система Mastercard планирует к 2033 году полностью отказаться от пластиковых карт с магнитной полосой.

Об этом сообщает издание BBC.

"Система Mastercard намерена прекратить выпуск устройств с магнитной полосой. Такие "пластиковые деньги", без чипа, пин-кода или отпечатка пальца, уже много лет считаются устаревшими и небезопасными", - говорится в сообщении.

В Mastercard хотят полностью убрать все карты с магнитной полосой. В Европе и многих других регионах банки будут выпускать только новые устройства уже с 2024 года.



Кардинальное изменение системы компания Mastercard обосновывает современными требованиями безопасности. Новые карты с чипом или пин-кодом, а также с отпечатком пальца, куда лучше защищены от взлома.



Компания Mastercard утверждает, что является первой платежной сетью, которая постепенно отказалась от этой технологии. Представители корпорации считают, что сейчас пришло время начать поэтапный отказ от магнитной полосы. В дальнейшем это откроет для банков новые возможности.