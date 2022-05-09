Во сколько родителям обойдется "школьная корзина" в 2021 году

14:55 06 августа Киев, Украина

Проанализировав цены , специалисты пришли к выводу, что для того, чтобы собрать ребенка в школу, родителям младших классов придется потратить 6 114 грн, средняя школа обойдется в 5754 грн, старших классов - 7194 грн.

В "корзинку" покупок вошли канцелярия, школьная форма и спортивная одежда, считали по ценам интернет-магазинов на Prom.ua. При этом, по сравнению с карантинным 2020 годом, расходы родителей снизятся – в основном за счет падения цен на спортивную одежду.

Набор старшеклассника

Собрать с нуля ученика в старшую школу в этом году стоит 7194 грн, на 1240 грн меньше, чем в 2020-м:

одежда – 2970 грн;

обувь – 832 грн;

рюкзаки и сумки – 540 грн;

спортивный костюм – 730 грн;

кроссовки или кеды – 720 грн;

канцтовары – 422 грн.

Набор первоклассника



На сборы первоклассника родители тратят почти столько же, как и в прошлом году, – 6114 грн:

одежда – 2830 грн, причем самые дорогие в этой категории – рубашки и блузки (1260 грн за 3 шт.) и брюки (790 грн за 2 пары);

рюкзаки – 750 грн.

обувь – 400 грн;

спортивный костюм – 480 грн;

спортивная обувь и футболки – 440 грн, популярнее всего – кроссовки со светящейся подошвой;

канцтовары – 774 грн, самые дорогие – обложки для книг (230 грн за 10 шт.), пеналы (170 грн) и карандаши (96 грн за набор).

Средняя школа – самая экономная

На сборы пятиклассника тратят в среднем 5754 грн – почти столько же, сколько в 2020-м: