Во сколько обойдется Украине климатическая нейтральность, - подсчет экспертов

13:27 26 Январь Киев, Украина

Более 15% ВВП потратит Украина на обеспечение климатической нейтральности до 2050 года. Подобные подсчеты сделали специалисты института McKinsey.



Декарбонизация будет происходить благодаря расширению мощностей возобновляемой энергетики, переходу на низкоуглеродные методы и отказу от сельского хозяйства. Таким путем последуют Бангладеш, Китай, Индия, Индонезия, Пакистан, ЮАР, Таиланд, Турция и Вьетнам.



Аналитики считают, что большая часть затрат придется на крупнейшие экономики мира – США, Китай, Евросоюз, Японию и Великобританию. К 2050 году они потратят на декарбонизацию около 6% своего совокупного ВВП.



В результате энергоперехода исчезнут 187 миллионов рабочих мест, однако появятся 202 миллиона новых в нейтральной экономике. Исследование показало, что среднегодовые расходы в мире на декарбонизацию должны возрасти до 9 триллионов 200 миллиардов долларов по сравнению с нынешними 5 триллионами 700 миллиардами.



Всего за 30 лет капитальные расходы на глобальную декарбонизацию составят 275 миллионов долларов, или 7,5% накопленного мирового ВВП.



Напомним, что цель Украины — существенно снизить выбросы в атмосферу в рамках «Программы трансформации страны» за более чем 9 лет.