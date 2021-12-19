Внешняя торговля: в Украине сократился импорт и экспорт

11:06 15 Июль Киев, Украина

В первом полугодии Украина существенно сократила импорт. Объемы экспорта упали незначительно.Внешнеторговый оборот Украины составил $47,3 млрд в январе-июне 2020 года по сравнению с $52,6 млрд годом ранее. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

За первые шесть месяцев текущего года объем импорта сократился на 12% - до $24,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт сократился незначительно – на 6% - до $23 млрд. Отрицательное сальдо торгового баланса составляет $1,4 млрд.

На конец полугодия главными импортными партнерами Украины были: Китай – 15% от всего импорта, Германия – 9% и Россия – 9%. Импортировали преимущественно энергоресурсы, машиностроительное оборудование и транспортные средства.

Большая часть украинского экспорта направлялась в Китай – 13% от всего экспорта, Польшу – 6% и Россию -6%. Продавали за границу в основном зерно, подсолнечное масло и черные металлы. По итогам 2019 года внешняя торговля ушла в минус на $9,4 млрд.