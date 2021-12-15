Внешняя торговля Украины выросла на 7%

Опубликованы данные Государственной таможенной службы Украины за два первых месяца 2021 года. Согласно отчетности, торговля со странами Евросоюза увеличилась на 7%. Объем внешней торговли в данный момент исчисляется суммой в 7,09 млрд долларов.

При этом аналогичный объем торговли со странами СНГ, напротив, упал на 2%. В денежном значении — до 2,295 млрд долларов. Всего по итогу января-февраля месяца текущего года уровень торговли вырос на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт составил 8,475 млрд долларов, а импорт 9,088 млрд долларов. Отрицательное сальдо находится на уровне 613 млн долларов.

Украина в 2020 году импортировала на 35% меньше товаров из Российской Федерации. Уровень торговли снизился из-за ограничений, в частности, на импорт российских удобрений, а также из-за уменьшения спроса и стоимости энергоносителей.