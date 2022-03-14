Внешняя торговля Украины несет убытки

Государственная служба статистики рассказала о том, что внешняя торговля Украины снова ощущает дефицит. За первые 4 месяца текущего года негативное сальдо выросло на 47,3%. В денежном эквиваленте это примерно $1,3 млрд.

При этом экспорт в стране увеличился на 18,8% — сравнение делалось за аналогичный период (январь-апрель) 2021 и 2020 годов. Импорт также показали динамику – рост зафиксирован на отметке 20,3%, а в денежном выражении – 20,4 млрд долларов.

А вот коэффициент покрытия экспортом импорта за вышеобозначенный период практически не изменился: в 2020 году это было 0,95, а в 2021-м – 0,94.