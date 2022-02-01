Внешняя торговля Украины: импорт упал на 14,9%

В Украину поступило налогооблагаемых товаров на 22,6 млрд долларов за март-август 2020 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, объем импорта снизился на 14,9%, или на 3,9 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
В частности, уменьшение объемов импорта произошло среди товаров промежуточного потребления - на 18,5%, в т.ч.:
▪️ кокса и полукокса - 75,6%;
▪️ руды, шлаков, золы - 72,5%;
▪️ каменного угля - 36,2%.
Также уменьшение объемов произошло среди товаров инвестиционного назначения - на 17,5%, среди которых:
▪️ тракторы для с/х работ - 50%;
▪️ моторные транспортные средства специального назначения - 36,9%;
▪️ моторные транспортные средства для перевозки грузов - 24,8%;
▪️ подакцизные нефтепродукты (бензин и дизтопливо) - на 43,4%.
Отмечается, что вместо этого сохранилась тенденция прошлых месяцев по росту, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемов импорта потребительских товаров.
Например, произошло увеличение импорта пищевых продуктов - на 24,5%, в т.ч.:
▪️ молока и молочных продуктов - 118,8%;
▪️ овощей (и некоторых съедобных корнеплодов) - на 69,3%;
▪️ шоколада (и некоторых готовых пищевых продуктов с содержанием какао) - 42,9%.
Кроме того, увеличился импорт потребительских товаров длительного пользования - на 8,9%, в т.ч.:
▪️ электрических машин, оборудования и их частей - на 28,3%;
▪️ мебели, постельных принадлежностей - на 1,5%.
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