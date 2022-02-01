Внешняя торговля Украины: импорт упал на 14,9%

13:40 15 Сентябрь Киев, Украина

В Украину поступило налогооблагаемых товаров на 22,6 млрд долларов за март-август 2020 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, объем импорта снизился на 14,9%, или на 3,9 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.



В частности, уменьшение объемов импорта произошло среди товаров промежуточного потребления - на 18,5%, в т.ч.:

▪️ кокса и полукокса - 75,6%;

▪️ руды, шлаков, золы - 72,5%;

▪️ каменного угля - 36,2%.



Также уменьшение объемов произошло среди товаров инвестиционного назначения - на 17,5%, среди которых:

▪️ тракторы для с/х работ - 50%;

▪️ моторные транспортные средства специального назначения - 36,9%;

▪️ моторные транспортные средства для перевозки грузов - 24,8%;

▪️ подакцизные нефтепродукты (бензин и дизтопливо) - на 43,4%.



Отмечается, что вместо этого сохранилась тенденция прошлых месяцев по росту, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемов импорта потребительских товаров.



Например, произошло увеличение импорта пищевых продуктов - на 24,5%, в т.ч.:

▪️ молока и молочных продуктов - 118,8%;

▪️ овощей (и некоторых съедобных корнеплодов) - на 69,3%;

▪️ шоколада (и некоторых готовых пищевых продуктов с содержанием какао) - 42,9%.



Кроме того, увеличился импорт потребительских товаров длительного пользования - на 8,9%, в т.ч.:

▪️ электрических машин, оборудования и их частей - на 28,3%;

▪️ мебели, постельных принадлежностей - на 1,5%.