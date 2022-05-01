Внешняя торговля Украины имеет баланс минус $1 млрд

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-октябрь 2020 года сведен с дефицитом $989 млн против дефицита в $10,4 млрд годом ранее.

Как сообщает Национальный банк Украины, дефицит внешней торговли товарами за этот период сократился более чем в 2 раза - с $11,6 млрд до $4,8 млрд.

Также сообщается, что профицит внешней торговли услугами вырос более чем в 3 раза – с $1,2 млрд до $3,8 млрд.

По данным Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в $3,633 млрд, что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год.