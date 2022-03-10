Внешнеторговый баланс Украины с дефицитом в 2,399 млрд долларов

До недавнего времени эксперты отмечали серьезный дефицит внешнеторгового баланса Украины. Однако экономика страны рекордно двигается вверх и цифры удалось выровнять.

Внешнеторговый баланс Украины за январь-август 2020 сведен с дефицитом в 2,399 миллиарда долларов, что в 2,5 раза меньше дефицита за аналогичный период 2019 (5,915 миллиарда долларов). Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, импорт товаров и услуг в Украине за этот период сократился на 14,6% - до 33,24 миллиарда долларов, экспорт - сократился на 6,6%, до 30,84 миллиарда долларов.

Согласно приведенным данным, коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,93 против 0,85 в январе-августе 2019 года.

С какими странами торговали

Отмечается, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 225 стран мира. Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Согласно данным Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2019 сведен с дефицитом в 3,633 миллиарда долларов, что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018.

В том числе дефицит внешней торговли товарами в 2019 году вырос на 8,8% - до 10,723 миллиарда долларов.