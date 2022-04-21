В Минсоцполитики разъяснили, как узнать размер будущей пенсии

14:16 21 июля Киев, Украина

Чтобы узнать, какая в будущем вас ожидает пенсия , можно воспользоваться онлайн калькулятором на портале электронных услуг или в приложении Пенсионного Фонда Украины.

Это позволит будущим пенсионерам самим следить за информацией о своем трудовом стаже онлайн и контролировать ситуацию с выплатами, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

«Есть официальный портал Пенсионного фонда. Там человек может создать себе кабинет и сразу увидеть весь приобретенный стаж и узнать, какая его ожидает пенсия. Тогда человек может задуматься, посмотреть, какой стаж учтен, не пропущено ли что-то, не забыл ли работодатель передать данные», — сказала Лазебная.

Зарегистрироваться на портале ПФУ можно в отделении фонда офлайн или онлайн. Регистрация онлайн происходит с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) или BankID и MobileID.



Если же неправильно подсчитали размер уже действующей пенсионной выплаты, то нужно обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) на горячую линию — 0 800 503 753.