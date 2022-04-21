В Минсоцполитики разъяснили, как узнать размер будущей пенсии

Чтобы узнать, какая в будущем вас ожидает пенсия, можно воспользоваться онлайн калькулятором на портале электронных услуг или в приложении Пенсионного Фонда Украины.
Это позволит будущим пенсионерам самим следить за информацией о своем трудовом стаже онлайн и контролировать ситуацию с выплатами, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.
Зарегистрироваться на портале ПФУ можно в отделении фонда офлайн или онлайн. Регистрация онлайн происходит с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) или BankID и MobileID.
Если же неправильно подсчитали размер уже действующей пенсионной выплаты, то нужно обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) на горячую линию — 0 800 503 753.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии