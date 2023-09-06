Влияние войны на мировую экономику: в МВФ дали оценку
11:59 05 сентября Киев, Украина
Мировая экономика продолжает восстанавливаться после различных потрясений, но война в Украине оказывает сильное воздействие.
Об этом на 43-м саммите лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) сказала
директор-распорядитель МВФ
Кристалина Георгиева, сообщается на сайте фонда во вторник, 5 сентября.
"После значительного роста (мировой экономики – ред.), который составил более 6% в 2021 году, восстановление значительно замедлилось, главным образом из-за шока от войны россии в Украине. Мы прогнозируем, что эти слабые показатели продолжатся, а глобальный рост составит около 3% в среднесрочной перспективе. Это самый низкий уровень роста за десятилетие в условиях инфляции, когда ожидается, что процентные ставки будут выше дольше и в контексте растущих рисков фрагментации", - сказала она.
Георгиева отметила, что мировая экономика продемонстрировала устойчивость к ряду негативных потрясений – пандемии, войны, изменению климата и кризису стоимости жизни – и ее восстановление после этих потрясений продолжается.
"Из крупнейших экономик только США полностью восстановилась. Еврозона все еще примерно на 2% ниже тренда, тогда как Китай и другие страны с развивающимся рынком примерно на 5% ниже тренда, а страны с низким уровнем дохода пострадали еще больше", – заявила она.
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