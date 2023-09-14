Влияние россии на энергообеспечение Украины существенно уменьшилось — британская разведка

14:36 14 сентября Киев, Украина

Успех "Энергоатома" в перезагрузку реактора на Ровенской атомной электростанции с использованием ядерных топливных сборок западного производства является важной точкой на пути к долгосрочному отделению Украины от россии, чье влияние на энергообеспечение Украины существенно уменьшилось.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Так, 10 сентября оператор украинских атомных электростанций "Энергоатом" объявил об успешной перезагрузке реактора на Ровенской атомной электростанции с использованием ядерных топливных сборок западного производства, отметили британские разведчики.

Они также подчеркнули, что у всех украинских АЭС есть реакторы советского образца, и до февраля 2022 года Украина полагалась на россию в поставках ядерного топлива. После полномасштабного вторжения россии Украина ускорила реализацию планов диверсификации поставок.
"Поскольку атомная энергетика обеспечивает примерно половину электроэнергии в Украине, успех "Энергоатома" в поставках и установке западного топлива является важной точкой на пути к долгосрочному отделению Украины от россии, чье влияние на энергообеспечение Украины существенно уменьшилось", - говорится в отчете британской разведки.