Влияние россии на энергообеспечение Украины существенно уменьшилось — британская разведка

Успех "Энергоатома" в перезагрузку реактора на Ровенской атомной электростанции с использованием ядерных топливных сборок западного производства является важной точкой на пути к долгосрочному отделению Украины от россии, чье влияние на энергообеспечение Украины существенно уменьшилось.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Так, 10 сентября оператор украинских атомных электростанций "Энергоатом" объявил об успешной перезагрузке реактора на Ровенской атомной электростанции с использованием ядерных топливных сборок западного производства, отметили британские разведчики.
Они также подчеркнули, что у всех украинских АЭС есть реакторы советского образца, и до февраля 2022 года Украина полагалась на россию в поставках ядерного топлива. После полномасштабного вторжения россии Украина ускорила реализацию планов диверсификации поставок.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Так, 10 сентября оператор украинских атомных электростанций "Энергоатом" объявил об успешной перезагрузке реактора на Ровенской атомной электростанции с использованием ядерных топливных сборок западного производства, отметили британские разведчики.
Они также подчеркнули, что у всех украинских АЭС есть реакторы советского образца, и до февраля 2022 года Украина полагалась на россию в поставках ядерного топлива. После полномасштабного вторжения россии Украина ускорила реализацию планов диверсификации поставок.
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