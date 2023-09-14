Влияние россии на энергообеспечение Украины существенно уменьшилось — британская разведка

"Поскольку атомная энергетика обеспечивает примерно половину электроэнергии в Украине, успех "Энергоатома" в поставках и установке западного топлива является важной точкой на пути к долгосрочному отделению Украины от россии, чье влияние на энергообеспечение Украины существенно уменьшилось", - говорится в отчете британской разведки.