Власти Украины ввели санкции против сотрудников российских спецслужб

Решением Совета нацбезопасности было утверждено применение санкций в отношении 28 граждан Российской Федерации и Украины. Соответствующий указ был одобрен и подписан президентом.
Известно, что санкции распространяются на 23 россиян и 5 наших соотечественников, находящихся на захваченных территориях Донбасса и Луганщины.
Данные меры предусматривают блокировку денежных средств, лишение украинских наград. В добавок, они ограничивают торговые операции. Срок действия санкций – до 2024 года
Как пишут СМИ, санкции касаются сотрудников разведывательных и специальных служб России.
Известно, что санкции распространяются на 23 россиян и 5 наших соотечественников, находящихся на захваченных территориях Донбасса и Луганщины.
Данные меры предусматривают блокировку денежных средств, лишение украинских наград. В добавок, они ограничивают торговые операции. Срок действия санкций – до 2024 года
Как пишут СМИ, санкции касаются сотрудников разведывательных и специальных служб России.
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