Власти Украины приняли новый законопроект о госреестрах

21:47 18 Ноябрь Киев, Украина

В Украине власти стремятся улучшить состояние электронных государственных реестров . Для этого был разработан законопроект No2110, который парламент уже поддержал в целом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства и Комитета цифровой трансформации.

Там объяснили, что такая необходимость возникла в связи с тем, что в стране насчитывается более 350 госреестров, однако единых правил и стандартов по их созданию и деятельности до сих пор нет. Мол, данные часто дублируются, и ко всему – неправильно защищены.



Принятый закон введет такое понятие как «базовые реестры», где будет содержаться ключевая информация о гражданах Украины, а также такие понятия как администраторы и технические администраторы госреестров.

Отмечается, что Единый демографический реестр станет первоисточником данных о личности (возраст, ФИО, идентификационные документы). Реестры соединят "Трембитой". Все документы будут в едином е-реестре. Обмен информацией будет проходить в электронном виде. Следовательно, гражданам больше не нужно будет приносить ксерокопии или справки в разные государственные органы. Необходимые документы станет возможным получить онлайн, не выходя из дома. Ожидается, что благодаря этому ускорится получение онлайн-услуг.