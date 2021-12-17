Власти Украины планируют укрепить украинско-белорусские границы

09:49 15 Ноябрь Киев, Украина

В ходе брифинга, состоявшегося в Луцке, министр внутренних дел Украины заявил, что власти намерены пересмотреть и предусмотреть финансирование на укрепление украинских границ. В частности, речь идет о границе с Белоруссией.

Денис Монастырский отметил, что уже сейчас секретарь Службы нацбезопасности и обороны отметил один из главных планов Украины – укрепить украинско-белорусские границы . На осуществление этой цели потребуется дополнительное выделение средств, которые должны быть предусмотрены в государственном бюджете на 2022 год.

По словам министра, на границах наблюдается наплыв мигрантов. Следовательно, необходимо принять все меры предосторожности, в частности укреплять границы временными сооружениями.