Власти Украины планируют укрепить украинско-белорусские границы

В ходе брифинга, состоявшегося в Луцке, министр внутренних дел Украины заявил, что власти намерены пересмотреть и предусмотреть финансирование на укрепление украинских границ. В частности, речь идет о границе с Белоруссией.
По словам министра, на границах наблюдается наплыв мигрантов. Следовательно, необходимо принять все меры предосторожности, в частности укреплять границы временными сооружениями.
Секретарь СНБО поблагодарил тех жителей близлежащих регионов, где обустроены украинско-белорусские границы за то, что они добровольно разместили у себя пограничников, а также тем, кто будет защищать границы в случае незаконного их пересечения.
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