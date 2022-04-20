Власти США потратят $6 млрд на поддержку АЭС

17:37 20 апреля Киев, Украина

Администрация президента США Джо Байдена выделит $6 миллиардов на поддержку американских атомных электростанций, находящихся под угрозой закрытия из-за финансовых проблем. Как пишет AP, Белый дом настаивает на сохранении АЭС в качестве безуглеродного источника энергии, помогающего бороться с изменением климата.

Об этом сообщает Associated Press cо ссылкой на представителей американского министерства энергетики.



Как рассказали в Министерстве энергетики США, нынешнее вложение — крупнейшая федеральная инвестиция в спасение ядерных реакторов, испытывающих финансовые трудности. Владельцы или операторы АЭС, которым грозит остановка по экономическим причинам, могут подать заявку на финансирование.

«Американские атомные электростанции производят более половины нашей безуглеродной электроэнергии, и президент Байден стремится поддерживать работу этих станций для достижения наших целей в области экологически чистой энергии», — говорится в заявлении министра энергетики Дженнифер Грэнхольм.

Она напомнила, что власти планируют полностью обеспечить страну чистой энергией к 2035 году.

За последнее десятилетие в США были закрыты более десяти АЭС, отмечает AP. Большинство из них прекратили работу до истечения срока действия их лицензий. Основная причина — конкуренция со стороны более дешевого природного газа, огромные операционные убытки из-за низких цен на электроэнергию и дорогой капитальный ремонт.



По данным министерства энергетики США, остановка АЭС и переход на газ приводят к увеличению выбросов парниковых газов в этих регионах, ухудшению качества воздуха и потере тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.