Власти США потратят $6 млрд на поддержку АЭС

Администрация президента США Джо Байдена выделит $6 миллиардов на поддержку американских атомных электростанций, находящихся под угрозой закрытия из-за финансовых проблем. Как пишет AP, Белый дом настаивает на сохранении АЭС в качестве безуглеродного источника энергии, помогающего бороться с изменением климата.
Об этом сообщает Associated Press cо ссылкой на представителей американского министерства энергетики.
Как рассказали в Министерстве энергетики США, нынешнее вложение — крупнейшая федеральная инвестиция в спасение ядерных реакторов, испытывающих финансовые трудности. Владельцы или операторы АЭС, которым грозит остановка по экономическим причинам, могут подать заявку на финансирование.
Она напомнила, что власти планируют полностью обеспечить страну чистой энергией к 2035 году.
За последнее десятилетие в США были закрыты более десяти АЭС, отмечает AP. Большинство из них прекратили работу до истечения срока действия их лицензий. Основная причина — конкуренция со стороны более дешевого природного газа, огромные операционные убытки из-за низких цен на электроэнергию и дорогой капитальный ремонт.
По данным министерства энергетики США, остановка АЭС и переход на газ приводят к увеличению выбросов парниковых газов в этих регионах, ухудшению качества воздуха и потере тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.
По данным министерства энергетики США, остановка АЭС и переход на газ приводят к увеличению выбросов парниковых газов в этих регионах, ухудшению качества воздуха и потере тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.
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